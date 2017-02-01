9.5 مليون سائح زاروا المغرب خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2016
كشف مرصد السياحة أن ما مجموعه 9.5 مليون سائح زاروا المغرب خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2016.
وسجل المرصد ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.
هذا وذكر المرصد أن عدد السياح القادمين من اسبانيا وهولندا وبلجيكا سجل ارتفاعا على التوالي ب 2 و2,1 في المائة، كما سجل عدد السياح الوافدين من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا ارتفاعا ب7 و 3 2 في المائة على التوالي.
كما أشار المرصد إلى أن عدد السياح الصينيين والروس قد سجل على التوالي 25 ألفا و240 سائحا و 22 ألف سائح إضافي مقارنة مع عام 2015.
واستنادا على معطيات مهنيي السكن، أفاد مرصد السياحة أن إجمالي ليالي المبيت المسجلة في المؤسسات السياحية المصنفة سجل ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة مقارنة مع أواخر نونبر، اذ مثل قطبا السياحة مراكش وأكادير لوحدهما نسبة 60 في المائة من مجموع ليالي المبيت حسب ذات المصدر.
1 تعليق
Houssin2 فبراير 2017, 13:36
9Millions et demi de touristes étrangers! Alors c’est l’occasion de leur faire payer un visa à au moins 20 Euro par passeport et qui leur sera donnerr sur place à l’aéroport d’arrivée. Ainsi l’économie marocaine et surtout les marocains profiteront directement. Naturellement ça va coûter au Maroc environ 100 Millions d’infrastructures et personneles mais justement on créera au moins et dans chaque aéroport 2000 à 3000 emplois.رد
Les marocains paient jusqu’à 50 Euros pour les visas par passeport et le dérangement de se déplacer aux consulats.Alors faisant nos calculs et je crois chaque touriste qui veut profiter de la beauté du Maroc et la bonté de ses habitants doit payer au moins 30 Euros pour le visa sans se déplacer à nos consulats qui ne travaillent pas.