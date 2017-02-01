9.5 مليون سائح زاروا المغرب خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2016

كشف مرصد السياحة أن ما مجموعه 9.5 مليون سائح زاروا المغرب خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2016.

وسجل المرصد ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.

هذا وذكر المرصد أن عدد السياح القادمين من اسبانيا وهولندا وبلجيكا سجل ارتفاعا على التوالي ب 2 و2,1 في المائة، كما سجل عدد السياح الوافدين من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا ارتفاعا ب7 و 3 2 في المائة على التوالي.

كما أشار المرصد إلى أن عدد السياح الصينيين والروس قد سجل على التوالي 25 ألفا و240 سائحا و 22 ألف سائح إضافي مقارنة مع عام 2015.

واستنادا على معطيات مهنيي السكن، أفاد مرصد السياحة أن إجمالي ليالي المبيت المسجلة في المؤسسات السياحية المصنفة سجل ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة مقارنة مع أواخر نونبر، اذ مثل قطبا السياحة مراكش وأكادير لوحدهما نسبة 60 في المائة من مجموع ليالي المبيت حسب ذات المصدر.