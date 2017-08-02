4.6 مليون سائح زاروا المغرب منذ بداية السنة.. والألمانيون في المقدمة

العلم الإلكترونية

أفادت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بأن 4,6 ملايين سائح زاروا المغرب، بين يناير ويونيو 2017، بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول إحصائيات السياحة المغربية، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017، أن عدد السياح الأجانب ارتفع بنسبة 14 في المائة، فيما ارتفع عدد السياح المغاربة، المقيمين في الخارج بنسبة 3 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا الارتفاع هم، على الخصوص، السياح القادمين من دول ألمانيا (زائد 12 في المائة)، وإسبانيا (زائد 7 في المائة)، وبلجيكا (زائد 8 في المائة).

وأضافت الوزارة أن الأسواق السياحية الصاعدة بالنسبة إلى المغرب حافظت على منحاها التصاعدي، حيث سجلت الصين نموا بنسبة 565 في المائة، بينما سجلت كل من اليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، والبرازيل، على التوالي، ارتفاعا بنسبة 46 و42 و27 و41 في المائة.

وبخصوص إجمالي عدد ليالي المبيت، المسجلة في المؤسسات السياحية المصنفة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 18 في المائة، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017 (زائد 22 في المائة بالنسبة إلى السياح غير المقيمين، وزائد 8 في المائة للمقيمين).

وأشار البلاغ ذاته إلى أن قطبي السياحة، مراكش، وأكادير، أدرا لوحدهما 60 في المائة من إجمالي ليالي المبيت، متم شهر يونيو، مسجلا أن هاتين المدينتين شهدتا ارتفاعا بنسبة 19 و18 في المائة على التوالي.