36 % من الأسر المغربية تدهور مستواها المعيشي هذا العام

العلم الإلكترونية

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن 36,4 في المائة من الأسر المغربية، صرحت بتدهور مستواها المعيشي، خلال 12 شهرا الأخيرة، فيما اعتبرت 33,2 في المائة منها أنه تحسن.

وبخصوص تطور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24,1 في المائة من الأسر تدهوره، و41,3 في المائة استقراره، في حين 34,6 في المائة ترجح تحسنه.

واعتبرت المندوبية في مذكرة جديدة عقب بحث حول المستوى المعيشي للأسر، أن رصيد توقعات الأسر تابع مستواه الإيجابي، حيث بلغ 10,5 نقاط عوض 11,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص7,1 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وانتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 85,5 نقطة خلال الفصل الثالث من عام 2017 عوض 85,8 نقطة خلال الفصل السابق و73,8 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.