200 شخصية دولية توقع على عريضة تطالب بإطلاق سراح معتقلي الحراك

الذكرى الأولى لمقتل محسن فكري تشعل فتيل الاحتجاجات في عدة مدن مغربية

العلم: الرباط

جمعت الذكرى الأولى لمقتل بائع السمك الشهير في الريف والمغرب، محسن فكري، العشرات في العاصمة الرباط مساء السبت، مستحضرين الرمز الذي قضى سحقا داخل حاوية للنفايات العام الماضي عندما أراد استرداد بضاعته التي صادرتها السلطات بحجة عدم مشروعية صيدها، والذي أشعل مقتله موجة من الاحتجاجات في منطقة الريف.

وأظهرت لقطات فيديو وقفات مماثلة في عدة مدن منها الدار البيضاء والناظور وتطوان. ومن جهة أخرى، وقعت نحو 200 شخصية دولية على عريضة تطالب بإطلاق سراح “معتقلي الحراك”. وردد المتظاهرون أمام مبنى البرلمان شعارات منددة “بالفساد” وباستمرار حبس نشطاء تظاهروا على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل فكري في 28 أكتوبر من العام الماضي بعدة مناطق بالمغرب وخاصة في إقليم الريف بشمال البلاد ولا تزال مستمرة.

وردد المتظاهرون في الرباط شعارات من قبيل: “الإعفاءات ها هي والمحاكمة فين هي” في إشارة إلى أن الإعفاءات غير كافية ويجب أن تتبعها المحاسبة والمحاكمة، وقالت خديجة الرياضي الناشطة الحقوقية، ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا، إن “الحسيمة لا تزال محاصرة والدليل هو طرد نشطاء تونسيين مؤخرا أتوا لزيارتها كما أن هناك تخويفا وقمعا واعتقالات مستمرة”.

وأضافت الرياضي “يجب الاعتراف أنه لولا الحراك الذي اندلع في الريف لما تمت خطوة الإعفاءات وتم الاعتراف بأن المشاريع شابتها اختلالات ليس فقط في الحسيمة بل العديد من المشاريع تذهب سدى وبالتالي يجب مكافأة نشطاء الحراك وليس استمرار اعتقالهم.” كما أظهرت فيديوهات مظاهرات في مدن مغربية مختلفة خاصة في الدار البيضاء والناظور وتطوان في ذكرى مقتل فكري. وقال النشطاء إن أغلب الوقفات تعرضت للمنع بحجة عدم الترخيص لها.

وكان أزيد من 200 شخصية دولية وقعت على عريضة للمطالبة بإطلاق سراح “معتقلي الحراك” بمناسبة مرور عام على مقتل فكري من بينهم 18 عضوا بالبرلمان الأوروبي، و18 عضوا في برلمانات وطنية بدول أوروبية، وعشرات من النقابيين وأساتذة جامعيين عالميين، وشخصيات فكرية وأدبية وإعلامية وفنية على رأسها المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي والمخرج البريطاني كين لوتش.