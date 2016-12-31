أنشأت شركة ”رمال” التابعة لمجموعة ”ساترام مارين”، أول محطة بالمغرب، متخصصة في مجال معالجة وتصفية رمال الجرف بالموانئ والوديان من الشوائب، بتكلفة مالية فاقت 2 مليار سنتيم.

وأوضح مسئولو الشركة أن إطلاق المحطة، يأتي تماشيا مع الإستراتيجية الجديدة التي تنهجها الشركة، والتي تتماشى مع توصيات المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية كوب 22.

وأكد مديرها حسن عياد أنه ”لأول مرة يتم اللجوء إلى هذه التقنيات المعاصرة في تصفية الرمال بالمغرب”، مشيرا إلى ”أن كلفة الغربال يصل لوحده إلى 800 مليون سنتيم، وقبل اقتنائه زارت إدارة الشركة عدة دول من بينها ألمانيا واسبانيا، لاضطلاع عن قرب كيفية اشتغالها بهذه الدول، وعملية المعاينة أخذت 8 أشهر، زيادة على سنة من الدراسات قبل أن يتم جلبها من ألمانيا وتهيئ فضاء الاستقبال بمحطة أزمور”.

وأوضح المتحدث أن هذه الآلة الجديدة ستقوم بجرد كل الشوائب وكل الأشياء العالقة بها، بما فيها ذلك الحصى الصغير جدا، وفي الأخير سيتم الحصول على “رملة” ملائمة للإسمنت، كما ستُمكن كذلك من ”حذف الشوائب التي يمكن أن تؤثر على اللون والملوحة.”