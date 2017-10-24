12 إصابة بشلل الأطفال خلال 2017.. والمغرب خارج القائمة

العلم الإلكترونية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن دولتين فقط في العالم، هما باكستان وأفغانستان، سجلتا 12 حالة إصابة جديدة بمرض شلل الأطفال العام الجاري.

وأوضحت المنظمة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يوافق 24 أكتوبر من كل سنة، أن المسيرة لا تزال متواصلة من أجل استئصال شلل الأطفال، في ظل التناقص المستمر كل عام لأعداد الأطفال الذين يقعدهم المرض.

وأضافت أن أعداد الإصابة شهدت انخفاضا قياسيا، وبحسب تقديرات المنظمة لعام 1988، كان هناك 350 ألف طفل حول العالم قد أصيبوا بالشلل.

واستطردت “أما الآن فإن الإصابات الجديدة 12 حالة فقط حتى الآن في باكستان وأفغانستان خلال عام 2017″، من دون تحديد العدد في كل بلد.

وأشارت إلي أن باكستان وأفغانستان ونيجيريا لا تزال بلدان العالم الوحيدة المتبقية التي لم تتوقف فيها الإصابات بفيروس شلل الأطفال.

ونصحت المنظمة الآباء والأمهات بضرورة تطعيم أطفالهم ضد شلل الأطفال، باللقاح الآمن الذي يوف ر الحماية للأطفال.

ومرض شلل الأطفال، هو داء شديد العدوى يصيب الأطفال تحت عمر 5 سنوات بالدرجة الأولى، وتؤدي واحدة من بين كل 200 عدوى بالمرض إلى الإصابة بشلل دائم، ويموت ما بين 5 إلي 10 أشخاص من كل 100 مصاب بهذا المرض، وذلك لأن عضلات التنفس تصبح غير قادرة على التحرك.