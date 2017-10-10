دمنات: الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تدخل على خط في ملفات الفساد بجماعة سيدي يعقوب

العلم: أزيلال

بعد أن زكمت روائح الفساد بملفات نهب وتبذير المال العام وتزوير محاضر ووثائق، استشبرت ساكنة جماعة سيدي يعقوب نواحي ازيلال بخبر دخول الشرطة القضائية على الخط للتحقيق في عدد من الملفات السوداء التي شابت عديد المشاريع المنجزة أو غير المنجزة.

وفي هذا الإطار مثل صباح يومه الأربعاء 04 أكتوبر الجاري، مجموعة من أعضاء جماعة سيدي يعقوب بما في ذلك رئيس الجماعة /برلماني دائرة دمنات/ازيلال أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك لاستكمال الأبحاث والتحقيقات التي تجريها الفرقة المذكورة بخصوص عدد من الخروقات التي عرفتها الجماعة السالفة الذكر والتي تتمثل في تزوير محاضر الجلسات ونهب وتبذير المال العام وذلك بالنفخ في مجموعة من المصاريف التي تخص مشاريع وهمية لا وجود لها على ارض الواقع بالإضافة إلى تحويل اعتمادات مهمة الى جمعيات صورية…

وبمثول الأعضاء السالفي الذكر أمام الفرقة الوطنية يكون الملف قد عرف تطورات مطردة بعد اعتقال الرئيس السابق للجماعة ونائبه واحد المقاولين الذين يقبعون مند أسابيع خلت في سجن عكاشة بالدار البيضاء والذين يتابعون في حالة اعتقال فيما حوالي 12 يتابعون في حالة سراح بعد أدائهم لكفالات مالية في الموضوع.

وينتظر الرأي العام مستجدات هذا الملف وما الذي ستؤول إليه نتائجه خصوصا ان الأشهر الماضية عرفت تبادلا مثيرا للاتهامات بين فصيلي المعارضة والأغلبية والتي كانت كلها تشير الى ان هناك استباحة للمال العام من طرف البعض واستغلال النفوذ مما أدى إلى توافد عدة لجن تفتيش على الجماعة وقفت على مجموعة من التجاوزات الخطيرة والتي كانت السبب في اعتقال المتهمين السالفي ذكرهم وبالتالي يتم ألان تعميق البحث بين جميع الأطراف لتحديد مسؤولية كل طرف في كل ما اقترف من تجاوزات.