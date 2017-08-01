يوسف سكور رسميا يوقع في كشوفات أم صلال القطري

العلم الرياضي

أعلن نادي أم صلال القطري رسميا ضمه للاعب وسط الميدان المغربي يوسف سيكور خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيوقع اللاعب عقدا يمتد لسنة واحدة فقط قابلة للتجديد، وذلك بعد نهاية تعاقده مع اتحاد طنجة مع نهاية الموسم الكروي الماضي.

وسينضم اللاعب ذو الـ 29 سنة إلى تداريب نادي أم صلال اليوم الثلاثاء، كلاعب مغربي جديد يدافع عن القميص البرتقالي لأم صلال بعد عدة أسماء أبرزها خالد بنعسكر وعثمان العساس.

وكان رئيس النادي قد قالفي تصريح سابق: “لقد تعاقدنا معه بعقد مبدئي وأبدى رغبة كبيرة للانضمام لفريقنا وسيكون متواجدا مع الفريق خلال المعسكر الخارجي الذي سيقام بهولندا وبعد العودة من المعسكر الخارجي سيتم تقديمه لوسائل الإعلام والجمهور”.

ويعتبر سيكور من أبناء مركز تكوين بوردو الفرنسي قبل أن يدافع عن ألوان مجموعة من الأندية الأوروبية خلال السنوات التي سبقت التحاقه بالبطولة الوطنية من بوابة الفتح الرياضي ثم اتحاد طنجة.

ويذكر ان نادي ام صلال كان قد قدم لاعبيه الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي، وهم المغربي عادل الرحيلي والمحليين رامي فايز وخالد الزكيبا وباسل زيدان وماهر يوسف ومصطفى عبدي. وجاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد يوم الأحد المنصرم.