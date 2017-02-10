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يوسف العربي يسجل هدفه الـ 21 ويتصدر قائمة هدافي الدوري القطري 10/02/2017

يوسف العربي يسجل هدفه الـ 21 ويتصدر قائمة هدافي الدوري القطري 10/02/2017

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