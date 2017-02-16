يهم وزارة التجهيز

العلم: الرباط

قبل شهر ونيف، راسلنا وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، بطلب للحصول على معطيات تتعلق بالميزانية التي رصدتها للحملة الإشهارية الداعية لترقيم الدراجات على قنوات القطب العمومي، وعدد حظيرة الدراجات النارية ببلادنا إلى هنا كل شيء طبيعي.

بيدَ أن مسؤولي وزارة الرباح غير مشكورين، طلبوا منا مراسلة مديرية التواصل بطلب في الموضوع ففعلنا، وكان الجواب بإعادة صياغة الطلب مرة أخرى باسم الوزير ففعلنا، ثم جاء الجواب أن أرفقوا الطلب بتوقيع مسؤولي الجريدة وشعارها ففعلنا، ثم جاء الجواب أن انتظروا سنوافيكم بما طلبتم، ومازلنا ننتظر حتى مر شهر وزيادة ولا خبر..