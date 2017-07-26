يهم حكومة العثماني: بيان بخصوص التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

العلم الإلكترونية: متابعة

توصلت جريدة العلم الإلكترونية ببيان تنديدي من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جاء فيه التالي:

يعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه بصدد دراسة مجموعة من المبادرات والخيارات النضالية المزمع القيام بها ضد رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وطرحها على الهيئات التقريرية قصد المصادقة عليها للقيام بها تضامنا مع منسق مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وعضو المجلس الإداري بها المنتخب ديمقراطيا السيد مولاي إبراهيم العثماني والذي تعرض لإقصاء ممنهج ولمضايقات منافية لمفهوم الحكامة الديمقراطية وتعزيز مكتسبات دولة الحق والقانون ولا تجد لها جوابا إلا بمبررات واهية تؤكد الحقد الدفين الذي يكنه رئيس التعاضدية العامة لممثلنا داخل هذه المؤسسة. وهو ما يجعلنا نعتبر هذا التصرف تعديا على مركزيتنا النقابية التي مست في مصداقيتها وصفاء ونبل وأخلاق احد مناضليها.

ونعلن أن تصنيف مناضلينا من طرف الغير قد ولى زمنه وان لكل مناضل دوره الفعال في الرقي بنقابتنا داخل المؤسسات التي يتواجد بها خدمة لأهدافها النبيلة وانطلاقا من موقع كل واحد فيها لذلك نهيب بجميع مناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب داخل التعاضدية العامة الالتفاف حول منسقهم الوطني والدفاع عن مصالح المنخرطين الحقيقية دون الانصياع وراء المغالطات والمزايدات المكشوفة ونبذ الفساد.

كما نطلب من الحكومة التدخل لوضع حد لهذا العبث والاستجابة لرسائلنا الموجهة إليها في هذا الصدد.