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يسري فوده: رسالة من التحدي والسخرية في اتجاه دونالد ترمب من قلب واحدٍ من أهم المحافل في العالم
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دونالد ترمب
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