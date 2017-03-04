يدا بيد، مع الوقاية المدنية ضد الكوارث شعار احتفال إقليم بركان باليوم العالمي للوقاية المدنية.!

العلم: بركان – محمد بلبشير

احتفالا باليوم العالمي للوقاية المدنية الذي يخلد هذه السنة تحت شعار “يدا بيد، مع الوقاية المدنية ضد الكوارث”، والذي يشكل مناسبة للوقوف على الانجازات والمهام التي يقوم بها جهاز الوقاية المدنية في نشر ثقافة الوقاية والتوعية و التحسيس بالدور الفعال الذي يضطلع به رجل الإطفاء في مواجهة الكوارث الطبيعية والحالات الطارئة في سبيل إنقاذ الأرواح البشرية وضمان سلامة المواطنين.

وبهذه المناسبة نظمت ثكنة الوقاية المدنية بالجماعة الترابية لسيدي سليمان شراعة الأبواب المفتوحة تخليدا لهذا اليوم الذي يعد فرصة للاطلاع عن قرب على التجهيزات والخدمات التي يقدمها هذا الجهاز بحضور عامل الإقليم والوفد المرافق له.. ففي مستهل هذا الحفل تم عرض مختلف الأجهزة والمعدات الخاصة بالإغاثة في حالات الطوارئ والإنقاذ إلى جانب تقديم عروض تمثيلية خاصة بالإنقاذ ( انقاد ضحية من النافذة باستعمال الحبال، إخماد حريق لقنينة غاز) و بالإسعافات الأولية و تدخلات جهاز الوقاية المدنية في حالة اختناق الضحايا عند اندلاع الحرائق، بالإضافة إلى تقديم شريط فيديو يسلط الضوء على مختلف تدخلات الوقاية المدنية. كما تميز الحفل كذلك بالكلمة التي ألقاها القائد الإقليمي للوقاية المدنية الذي جدد من خلالها دعوته لكل الفاعلين الاجتماعيين من مؤسسات حكومية ومدنية للانخراط في نشر الوعي بثقافة الوقاية والتحسيس بالمخاطر و ضرورة رفع مستوى الوعي بها، مؤكدا على ضرورة تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة والرشيدة في تدبير الأزمات والكوارث مع الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، كما أشار في كلمته أيضا إلى أن ثكنة الوقاية المدنية بالإقليم تتوفر على تجهيزات وآليات ذات مواصفات تستجيب للمعايير الدولية وموارد بشرية و مادية لإنقاذ وحماية المواطنين.

وتبين الإحصائيات ارتفاع عدد تدخلات الوقاية المدينة خلال سنة 2016 حيث بلغ عدد تدخلاتها بواسطة سيارات الإسعاف 4025 عملية منها 1026 حادثة سير، 180 حالة اختناق، 2746 حالة مرض، 32 حالة محاولة انتحار، 52 حالة ولادة و739 حوادث أخرى (اعتداء، سقوط…)، أما فيما يخص عمليات إخماد الحرائق فقد بلغت 337 تدخلا خلال سنة 2016 مقابل 327 تدخلا سنة 2015، في حين بلغ عدد الناجين من الغرق 257 شخصا.

وتميز الحفل بتكريم ثلاث عناًصر من جهاز الوقاية المدنية الذين أحيلوا على التقاعد و يتعلق الأمر بالمساعد أول رئيس هرنوفي محمد، المساعد أول غرماوي عبد القادر و المساعد بوشيبة عبد الناصر، و ذلك تقديرا و اعترافا بتضحياتهم و تفانيهم في أداء واجبهم المهني ولدورهم الريادي في مواجهة الكوارث الطبيعية و الحالات الطارئة في سبيل حماية الأشخاص والممتلكات من المخاطر الطبيعية و الصناعية على اعتبارها عقبات حقيقية في وجه التنمية المستدامة.