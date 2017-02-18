ويكيليكس تفضح الاستخبارات الأميركية من جديد

العلم الإلكترونية – روسيا اليوم

نقلت وكالة “إسوشيتد برس” عن موقع “ويكيلكس”، وثائق جديدة تثبت تورط الـ(CIA) في التجسس وجمع معلومات عن الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت في العام 2012.



ووفقا للوثائق فقد “حاولت الاستخبارات الأميركية الحصول على معلومات سرية تتعلق بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، وجمع معلومات عن تمويل الأحزاب والخلافات الداخلية فيها، ووجهة نظر كل حزب حول العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل”.

وتشير الوثائق إلى أن كبار الأحزاب السياسية فى فرنسا تعرضوا لعمليات تجسس سواء عبر أفراد أو حتى بوسائل إلكترونية من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية، قبل 7 أشهر كاملة من انطلاق الانتخابات الرئاسية في العام 2012.

وأضافت الوثائق أن وكالة الاستخبارات الأميركية أكدت أن حزب نيكولا ساركوزي لن ينتخب مرة أخرى.

وأولت الصحافة الفرنسية اهتماما كبيرا بالوثائق، أما وكالة الاستخبارات الأميركية فقد رفضت من ناحيتها التعليق على الوثائق المنشورة.

وتشهد حاليا العلاقات الفرنسية الأمريكية توترا بسبب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة تجاه الاتحاد الأوروبي، ووصفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه “قرار ذكي”.