ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل أطفال فلسطين

العلم الإلكترونية

استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان، الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة العاشرة من المخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال القدس، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

وتخلد وكالة بيت مال القدس، هذه السنة، مرور عشر سنوات على إعطاء انطلاقة برنامج المخيم الصيفي لفائدة أطفال القدس، والذي استفاد منه إلى حد الآن 500 طفل وطفلة من جميع أحياء مدينة القدس الشريف، بمعية 50 مؤطرا تنقلوا إلى المغرب، حيث وقفوا على مشاعر التضامن المبدئي والثابت التي يكنها المغاربة لأشقائهم الفلسطينيين.

وعلى غرار الدورات التسع الماضية، سيستفيد من دورة 2017، التي تحمل اسم “صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم” وتحتضنها مدينة الجديدة بين 25 يوليوز و 9 غشت، 50 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين 11 و13 سنة، مرفوقين بخمسة مؤطرين مقدسيين.