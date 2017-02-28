ولاية مراكش تعيش على صفيح ساخن بعد سلسلة من الاحتجاجات ضمت مكفوفين وأساتذه متدربين وساكنة وتجار سوق حي ازيكي

• العلم الالكترونية: نجاة الناصري



عرف مقر ولاية جهة مراكش آسفي صباح يومه الإثنين 27 فبراير الجاري سلسلة من الاحتجاجات ضمت مكفوفين وأساتذه متدربين وساكنة وتجار سوق حي ازيكي .

وأكدت مصادرنا أنه بعد لحظات من انطلاق وقفة ساكنة وتجار حي ازيكي الدين توافدو على الولاية المنددة بإستفحال ظاهرة الفراشة والباعة المتجولون الذين يطوقون سوق ازيكي النموذجي والاحياء المجاورة اتسعت رقعة الاحتجاجات حيت انضمت مجموعة الفتح للمعطلين المكفوفين حاملي الشواهد إلى مصاف المحتجين الذين تعززو بدخول التنسيقية الجهوية للأساتذة خريجو المراكز الخاصة لمهن التربية والتكوين حاملي الشواهد العليا على الخط بإعلانها خوض معركة نضالية مفتوحة من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

سلسلة الاحتجاجات هاته ابتدأت باحتجاج العشرات من التجار والمواطنين صباح يومه الإثنين 27 فبراير الجاري، أمام مبنى ولاية جهة مراكش آسفي للتنديد بما آلت إليه أوضاع سوق إزيكي النموذجي بتراب مقاطعة المنارة.

ورفع المحتجون خلال هده الوقفة لافتات منددة بما أسموه احتكار الباعة المتجولون والفراشة للفضاء العمومي المحيط بسوق وعرقلة حركة السير والجولان وانتشار الأزبال وتفشي الجريمة وانعدام الأمن .

وطالب المحتجون الجهات المعنية بالتدخل لرفع الضرر و وضع حد للوضع الكارثي الذي يعيشونه في ظل ما وصفوه بالصمت الرهيب لهاته الجهات.

هدا وقد إلتحق بمقر الولاية ظهر نفس اليوم الأساتذة خريجو المعاهد الخاصة لمهن التربية والتكوين حاملي الشواهد العليا الدين خاضوا “معركة” نضالية في نفس المكان تحت شعار ” نضال مستمر ومتواصل حتى الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

قبل أن ينظم زوال نفس اليوم مجموعة من المكفوفين المنضوين تحت لواء مجموعة الفتح للمعطلين المكفوفين حاملي الشواهد الدين دخلوا في اعتصام أمام الباب الرئيسي لمقر الولاية .

وطالب المتظاهرون بإيجاد حلول تحفظ كرامتهم وتضع حدا لمعاناتهم مع البطالة هدا وقد تمكن مجموعة من المسؤولين من إقناع المعتصمين أمام الولاية برفع أشكالهم الإحتجاجية وإخلاء المكان بعد التعهد بإيجاد حل لمشاكلهم .

حيت قام عدد من تجار سوق إزيكي بفض اعتصامهم ليلة يومه الإثنين بعد تعهد السلطات بتحرير محيط سوق إزيكي النموذجي من الباعة المتجولين والفراشة، فيما رفع الأساتذة المنضوون في التنسيقية الجهوية للأساتذة خريجو المعاهد الخاصة لمهن التربية والتكوين من جهتهم الإعتصام الذي فتحوه ظهر نفس اليوم على أساس فتح حوار معهم يوم الأربعاء المقبل .

واضافت مصادرنا، أن مجموعة الفتح للمعطلين المكفوفين حاملي الشواهد العليا قد رفعوا اعتصامهم في وقت سابق بعد تعهد السلطات بدراسة مطالبهم.

نجاة الناصري