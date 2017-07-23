وكيل الملك يتابع الصحفي “المهداوي” في حالة اعتقال

العلم الإلكترونية

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الحسيمة متابعة حميد المهداوي، مدير، ورئيس تحرير موقع “بديل” في حالة اعتقال بتهمة التحريض على المشاركة في مسيرة ممنوعة من طرف السلطات.

وكشف مصدر مطلع أن أولى جلسات محاكمة المهداوي ستكون، يوم غد الاثنين، في المحكمة الابتدائية في الحسيمة.

واختار وكيل الملك متابعة حميد المهداوي طبقا لمقتضيات ظهير التجمعات العمومية، خصوصا الفصل 14 منه، الذي خصص عقوبة حبسية تـتراوح بين شهر واحد، وستة أشهر، وبغرامة تـتراوح بين 1.200، و5.000 درهـم، أو في إحدى هاتين العقوبتين فقط لكل من يوجه استدعاء للمشاركة في مظاهرة بعد منعها.

وخلفت متابعة المهداوي بقانون التجمعات العمومية بدل قانون الصحافة استياء وسط زملائه، وهيأة دفاعه، التي قالت إنه لا يوجد أي دليل يثبت التهم الموجهة إليه.