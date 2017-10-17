وفد رجال الأعمال الإماراتيين يواصل زيارته للمغرب

بحث فرص الاستثمار في القطاع الفلاحي

العلم الإلكترونية

اطلع وفد من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالإمارات يوم الاثنين بالرباط، على مختلف الفرص الاستثمارية التي يتيحها القطاع الفلاحي بالمغرب.

وقدمت بالمناسبة، خلال لقاء جمع أعضاء هذا الوفد بمسؤولي وكالة التنمية الفلاحية، الفرص الاستثمارية التي يزخر بها القطاع الفلاحي، والمتعلقة، أساسا، بتطوير قطاعات البذور والشتائل والأسمدة والمبيدات والآلات الفلاحية والسقي الموضعي وكذا وسائل التلفيف.

كما سلط هذا اللقاء الضوء على الجانب المرتبط بتثمين المنتوج، خاصة في ما يتعلق بالتبريد والتوضيب (الخضر والفواكه)، والتحويل (معاصر الزيتون وعصر الحوامض وإرساء مجازر عصرية).

وبحث الجانبان إمكانية الولوج إلى العقار الفلاحي، في إطار عقود كراء طويلة الأمد تصل إلى 40 سنة، وذلك في إطار طلبات العروض التي تطلقها وكالة التنمية الفلاحية بصفة دورية.

وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى إمكانية الدخول في شراكات مع المستثمرين الحاليين عبر اقتناء أسهم الشركات القائمة في حدود 66 في المائة بالنسبة للمشاريع في طور الإنجاز و100 في المائة في حالة المشاريع التي أتمت برمجتها.