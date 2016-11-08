وفد “إعلامي” مغربي يزور إسرائيل و”العلم” تنفرد بكشف المشاركين

• العلم: الرباط
ذكرت الإذاعة العبرية العامة، أمس الاثنين، أن وفدا إعلاميا مغربيا نعتته بالبارز يزور إسرائيل، في زيارة هي الأولى من نوعها.
وحسب الإذاعة فإن الوفد المكون من سبعة إعلاميين، وصل تل أبيب كـ «ضيف» على وزارة الخارجية الإسرائيلية، وسيجتمع مع وزراء ونواب وقضاة من المحكمة العليا، وسيقوم بجولات في القدس وشمال فلسطين المحتلة والمناطق المحاذية لقطاع غزة.
وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية حسن كعبية «بأن الهدف من هذه الزيارة هو اطلاع الصحفيين عن كثب على حقيقة الأوضاع في إسرائيل، في محاولة لتغيير الصورة السلبية التي تظهر فيها في المغرب».
وتنفرد العلم بنشر صور للوفد الصحفي المغربي « المجهول « حيث تعمدت السلطات الإسرائيلية حجبها كي لا يطلع الجمهور عليها ، وذلك دون معرفة مزيد من التفاصيل عن هذا الوفد وتركيبته وكيفية دعوته والجهات التي رخصت له بالقيام بهذه المهمة غير المرغوب فيها ، خصوصا مع الرفض الشعبي والرسمي لكل ما يمت للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي بصلة.
وحسب مصادر لـ”العلم” فإن الوفد الصحفي المذكور يضم في عضويته 5 صحفيات وصحفي واحد، ويتعلق الأمر بمراسل جريدة “لوباريزيان” بالمغرب ومراسلة “لودوفوار” الكندية ومراسلة مجلة بلجيكية مختصة في حوار الثقافات، إضافة إلى 3 صحفيات فرنسيات.
4 تعليقات
مغربي حر8 نوفمبر 2016, 14:51
أنا كمغربي حر أرفض و بشكل مطلق جازم زيارة الكيان الصهيوني . و من زاروا الكيان الصهيوني ليسوا منا و نحن لسنا منهم . و أرجلهم التي ساقتهم نحو الأراضي المحتلة سنحزها بالسيف . قسما بالله العلي العظيم ثلاثا لو التقينا بهؤلاء الحثالة لقطعنا أمعائهم و شربنا دمهمرد
Hamid8 نوفمبر 2016, 14:52
ou est le probleme alors???رد
Al Hour@Hamid29 ديسمبر 2016, 14:09
L’espagne interdit à ses citoyen et et même aus etrangers d’entrer à l’enclave britanique de Jabal Tarik de ses teritoires Iberique. Sauf s’il entre de Tanger par bateau ou par avion d’en dehord de l’espagne. Chez qui n’ont pas de principe et qu’on peut nous corrompre, on est pré à tout: entrer aus enclaves marocaines, Sebta et Melilia, encore aux mains du colonisateur et aller en palestine mais pas pour defendre les interets palestiniens comme a fait les bateaus turques de marmara blue. Une categorie de nous est prête à tout pour l’argent. Allah yafdah houm amine.رد
البقالي عائشة20 فبراير 2017, 14:58
ان المرحلة التي يعيشها العالم العربي خاصة بعد الربيع العربي والثورات التي واكبته ولا يخفى على الجميع وكل من يتتبع التطورات في الساحة السياسية بان اغلب بلدان الوطن العربي اصبحت تعيش صراعات وحروب وتدهور على المستوى الاجتماعي الاقتصادي والسياسي وكل يوم نسمع خبر جديد يفاجنا ويؤكد لنا بان الاوضاع تسير نحو الاسوارد
في ظل هذا الظروف نطالب كل الغيورين على اسلامهم وعروبتهم وكل الوطنيين في كل مكان ان يكثفوا جهوداهم وان يكونوا حذرين ومتتبعين للاوضاع السياسية والاعلامية في بلادهم مخافة من استغلال هذه الاوضاع من اعداء الامة والوطن ونحن نعلم بان اخطر الاعداء للامة العربية والامة الاسلامية الكيان الصهيوني والمتتبعين للاعلام يعرفون حق المعرفة ماذا يفعل الصهاينة حاليا في بعض القرى الفلسطينية والمجتمع الدولي يرى ويسمع
وفي هذه الظروف نقرا خبرا في الصحف يقول بان هناك وفدا اعلاميا مغربيا يزور اسرائيل فاذا كان حقيقة ان هذا الخبر صحيح فاننا نقول اهذا الوفد ايا كانت سبب الزيارة الخزي والعار لمن خانوا وطنهم وامتهم واننا ابرياء من فعلهم هذا الى يوم القيامة كما اننا نحمل كل الجهات المسؤولة لمحاسبة هؤلاء على ذلك كما اننا نطالب المجتمع المدني خاصة الجمعيات التي تدافع عن القضية الفلسطينية بفضح هؤلاء الخونة في المجتمع المغربي وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حتى يكونا عبرة لغيرهم ولكل من يفكر ان يفعل مثلهم