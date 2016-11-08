وفد “إعلامي” مغربي يزور إسرائيل و”العلم” تنفرد بكشف المشاركين

• العلم: الرباط

ذكرت الإذاعة العبرية العامة، أمس الاثنين، أن وفدا إعلاميا مغربيا نعتته بالبارز يزور إسرائيل، في زيارة هي الأولى من نوعها.

وحسب الإذاعة فإن الوفد المكون من سبعة إعلاميين، وصل تل أبيب كـ «ضيف» على وزارة الخارجية الإسرائيلية، وسيجتمع مع وزراء ونواب وقضاة من المحكمة العليا، وسيقوم بجولات في القدس وشمال فلسطين المحتلة والمناطق المحاذية لقطاع غزة.

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية حسن كعبية «بأن الهدف من هذه الزيارة هو اطلاع الصحفيين عن كثب على حقيقة الأوضاع في إسرائيل، في محاولة لتغيير الصورة السلبية التي تظهر فيها في المغرب».

وتنفرد العلم بنشر صور للوفد الصحفي المغربي « المجهول « حيث تعمدت السلطات الإسرائيلية حجبها كي لا يطلع الجمهور عليها ، وذلك دون معرفة مزيد من التفاصيل عن هذا الوفد وتركيبته وكيفية دعوته والجهات التي رخصت له بالقيام بهذه المهمة غير المرغوب فيها ، خصوصا مع الرفض الشعبي والرسمي لكل ما يمت للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي بصلة.

وحسب مصادر لـ”العلم” فإن الوفد الصحفي المذكور يضم في عضويته 5 صحفيات وصحفي واحد، ويتعلق الأمر بمراسل جريدة “لوباريزيان” بالمغرب ومراسلة “لودوفوار” الكندية ومراسلة مجلة بلجيكية مختصة في حوار الثقافات، إضافة إلى 3 صحفيات فرنسيات.