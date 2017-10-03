وفاة طفلة وتسمم 6 آخرين في ظروف غامضة بضواحي سطات

العلم: سطات/أولاد الصغير – محمد جنان

مازالت السلطات المختصة تسابق الزمن من أجل فك لغز وطلاسيم وفاة طفلة وتسمم ستة آخرين من عائلة واحدة يقطنون بدوار الخمالشة التابع ترابيا لجماعة أولاد الصغير إقليم سطات الذين نقلوا تباعا نهاية الأسبوع المنصرم إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، بعدما تعرضوا لحالة تسمم اثر تناولهم لوجبات غذائية لم يتم التعرف على نوعها ومصدرها إلى حد كتابة هذه الأسطر.

وحسب مصادر متطابقة فان الأمر يتعلق بنحو 7حالات تسمم لأطفال من عائلة واحدة تم تسجيلها بالمستشفى المذكور ظهرت عليهم آلام حادة وأوجاع نتج عنها آثار التعب المصحوب بالغثيان مع حالات الإغماءات مباشرة بعد تناولهم الوجبة، مما استدعى نقلهم تباعا على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاجات الأولية الضرورية، وقد لبت طفلة في ربيعها الثاني نداء ربها نتيجة ارتفاع درجة حرارتها، فيما تم تحويل طفلة أخرى في ربيعها الثامن الى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء نظرا لحالتها الصحية الحرجة، كما تم الاحتفاظ بالمصابين الآخرين بالعناية المركزة إلى أن تتحسن حالتهم الصحية والاطمئنان التام على صحتهم التي استوجبت عناية طبية خاصة داخل المستشفى.

هذا وقد علمنا أن لجنة مختصة حلت بعين المكان وقامت بإجراء تقصي وقائي حجزت من خلاله بعض المواد التي تستعمل للطبخ مع أخذ عينات منها للتحليل الجرثومي وبالتالي إرسالها إلى المختبر، في الوقت الذي فتحت فيه السلطات المختصة تحقيقا في الموضوع لمعرفة مصدر التسمم الذي تسبب في هذه النازلة وكاد أن يعصف بأرواح أطفال أبرياء من أسرة واحدة وفي ظروف غامضة.