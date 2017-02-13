وفاة طفلة متأثرة بحروق جراء حادث انفجار قنينة غاز البوتان بسوق عين عودة الأسبوع الماضي

• العلم الالكترونية: ووكالات

علم لدى السلطات المحلية بعمالة الصخيرات تمارة، بأن طفلة في الثالثة عشر من عمرها توفيت أمس الأحد 12 فبراير بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، متأثرة بحروق جراء انفجار قنينة غاز البوتان من الحجم الكبير، الأسبوع المنصرم، داخل محل لتقديم الوجبات الغذائية بالسوق الأسبوعي لمنطقة عين عودة.

وكان الحادث الذي وقع الاثنين الماضي بالسوق الأسبوعي بجماعة عين العودة، قد تسبب في وفاة سيدة بالمستشفى الجامعي ابن سينا فيما أصيب 54 شخصا بحروق أربعة منهم إصابتهم بليغة.

ويوجد من بين المصابين ثلاثة أطفال مازالوا يتلقون العلاجات بمستشفى الأطفال بمدينة الرباط.