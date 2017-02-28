وفاة سيدة وإنقاذ خمسة آخرين باغتتهم موجة قوية بشاطئ “فالدور” بالهرهورة

• العلم الالكترونية: متابعة

علم لدى السلطات المحلية لعمالة الصخيرات تمارة أن سيدة في عقدها السابع توفيت فور نقلها إلى مستشفى بن سينا بالرباط بعدما باغتتها، رفقة خمسة اشخاص آخرين كانوا يتجولون بشاطئ “فالدور” بالهرهورة، موجة قوية جراء هيجان البحر.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح الوقاية المدنية تدخلت وتمكنت من إنقاذ الأشخاص الستة، وهم مواطنان فرنسيان (أب وطفل) ومواطن كندي وسيدتان، من الغرق.

وأضافت المصادر أنه تم نقل الأشخاص الستة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية إلا أن إحدى السيدتين (77 سنة) لفظت أنفاسها الأخيرة.