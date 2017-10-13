وضعية مقلقة للفتيات المغربيات بمناسبة اليوم العالمي للفتاة

العلم الإلكترونية

بمناسبة باليوم العالمي للفتاة، الذي يصادف يوم 11 أكتوبر من كل سنة، والذي اختارت له منظمة الأمم المتحدة، هذه السنة، موضوع “تمكين الفتيات قبل الأزمة وأثناءها وبعدها”، أوردت المندوبية السامية للتخطيط، استنادا على نتائج البحوث لدى الأسر والإحصاء العام للسكان، بعض الجوانب حول تمكين الفتيات ووضعيتهن في مجالات التعليم والزواج المبكر وتكافؤ الفرص.

فقد بلغ عدد الفتيات اللواتي يقل سنهن عن 19 سنة، 6,12 مليون فتاة سنة 2014، وتمثلن ما يقرب من نصف هذه الفئة العمرية (49,1%).

إن ضعف دور التعليم في تمكين الفتيات لا يحتاج الي برهان. تبين أن التعليم الأولي يقلل للنصف من الهدر المدرسي، ويحسن بما لا يقل عن 50% من نسبة النجاح في جميع مراحل التمدرس ويزيد بشكل ملحوظ من الرأس المال البشري ومن أمد التمدرس.

غير أنه، في سنة 2014، أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات لم يكونوا قد التحقوا بعد بمرحلة التعليم الأولي. فنسبة تمدرس الفتيان بالتعليم الأولي تفوق نسبة الفتيات بـ 6,3 % في سن 3 سنوات وب 10,5% في سن 5 سنوات.

وعلى الرغم من التقدم الذي أحرز في مجال تمدرس الاطفال، فإن واحدة من بين كل عشر فتيات تتراوح سنهن بين 7 و12 سنة لم يلتحقن بالمدارس بالوسط القروي. كما بلغت نسبة الفتيات الاميات بين 15 و24 سنة، 14,8%، مقابل 7,2% بالنسبة للذكور في نفس العمر.

إن 24,6% من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة لا يمارسن أي عمل، ولا يذهبن إلى المدرسة ولا يخضعن لأي تدريب، مقابل 5,1% من الفتيان.

وصل معدل نشاط الرجال 75,5% سنة 2014، مقابل 20,4% بين النساء. وبالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل تشغيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، 52,6% بالنسبة للفتيان مقابل 17,9% بالنسبة للفتيات.

بالإضافة، 69.000 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات وأقل من 15 سنة يوجدون بسوق الشغل من بينهم 39,9 % فتيات و65 % ليسوا متمدرسين انخفض خلال العقد الماضي عدد القاصرين الذين تزوجوا قبل سن 18 عاما بنسبة 12,8%، حيث انتقل هذا العدد من 55.379 شخص سنة 2004 إلى 48.291 سنة 2014. مع ذلك، لا تزلن الفتيات المعنيات الرئيسيات بهذا النوع من الزواج بنسبة 94,8% من مجموع القاصرين المتزوجين. أضف الى ذلك أن 32,1% من بين البنات القاصرات المتزوجات أنجبن على الأقل طفل واحد.

بلغت نسبة الفتيات المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة، 29,2% خلال سنة 2014، مقابل 3,8% من الشبان، كما أن الغالبية العظمى من الفتيات غير العازبات (87,7%) هن ربات بيوت.