وسائل إعلام إسبانية تؤكد استعداد المغرب لإطلاق قمر اصطناعي متطور وتبدي تخوفها من التفوق التكنولوجي المغربي

العلم: سبتة – طارق حيون

أولت وسائل الإعلام الإسبانية المختلفة، الالكترونية والمسموعة والمرئية والمكتوبة، من بينها يومية (إل باييس)، في عددها لأول أمس، اهتماما وحيزا كبيرا لحدث استعداد المغرب لإطلاق أول قمر اصطناعي عسكري يحمل اسم (13-MN35) ويبلغ وزنه 970 كيلوغرام، يوم الأربعاء 8 نونبر المقبل، انطلاقا من قاعدة كورو التابعة لمنطقة غوايانا، من خلال صاروخ فيغا التابع لشركة (أريان) الذي سيقوم بحمل القمر الاصطناعي El Morrocan EO SAT 1 إلى الفضاء.

وكشفت المصادر الإعلامية الإسبانية عن التنسيق المغربي الفرنسي من خلال شركتي (إيرباص) للدفاع والفضاء و(طاليس إيلينا صبايص)، حيث انطلق المشروع سنة 2013، مقابل صفقة قيمتها 500 مليون أورو.

وستكون مهمة القمر الاصطناعي رصد وتسجيل ما يحدث فوق الكرة الأرضية بدقة عالية، وعلى مدار الساعة، وفي شريط يمتد على طول 800 كيلومتر، ويحلق على بعد 695 كيلومتر من الأرض، وبإمكانه التقاط 500 صورة يوميا وإرسالها إلى محطة التحكم الأرضية، الموجودة قرب مطار العاصمة الرباط والتابعة لوزارة الدفاع.

وسيكون مهمة القمر الاصطناعي المغربي حسب المصادر الإعلامية الإسبانية ذاتها، رصد عمليات تهريب المخدرات والهجرات السرية والتحركات المشبوهة للعناصر الإرهابية بمضيق جبل طارق، إضافة إلى مراقبة التحركات العسكرية لدول الجوار.

وسيكون المغرب ثالث دولة بإفريقيا تطلق القمر الاصطناعي بعد كل من جنوب إفريقيا وجمهورية مصر العربية.

ويذكر أن إسبانيا لا تتوفر على قمر اصطناعي خاص بها، بل تتقاسم مع دول فرنسا وبلجيكا وإيطاليا واليونان القمر الاصطناعي الأوروبي (هيليوس) منذ 20 سنة.