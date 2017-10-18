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وزير العدل محمد أوجــار: الوزارة في تواصل مع نقابة المحامين لتعزيز مكانة مهنة المحاماة

  • 18 أكتوبر 2017

وزير العدل محمد أوجــار: الوزارة في تواصل مع نقابة المحامين لتعزيز مكانة مهنة المحاماة

 

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