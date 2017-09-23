وزير الخارجية الجزائري يهاجم المغرب في اجتماع الأمم المتحدة بسبب الصحراء!
والله لن نتخلى عن الصحراء الشرقية وعاصمتها تندوف مهما كلفنا من الثمن . احدثتم الجمهورية الصحراوية حاجزا امام استكمال الوحدة الترابية للمملكة . القافلة تسير والكلاب تتبح . لمادا لم تتطرقوا الى استقلال كردستان كاظالونيا استكتلاندا وغيرها . نحن الامة لها تاريخنا يا حاقد ليس مثل بعض الدول تتخلى عن جزء من اراضيها .اما نحن المغاربة فقضية الارض تعتبر من اقدس المقدسات نفضل ان نموتوا ولن نرى ارضنا تضييع .سياتي يوما ليس ببعيد سيصبح خطابك في الامم المتحدة يرتكز فقط عن الصحراء الشرقية . وكما يحلوا لكم ان تروا طرف الاخر يتدمر من الانقصال سيصيبكم كما تدين تدان ولكن الله اعماكم دائما القوم الظالمين متكبرين ولكن مصيرهم الموت والفناء والدمار بسبب اسلحتكم وصوارخكم تضنون اننا نخاف من اياهد السلاح ويده يرتجف من شدة الخوف ولم يستطيعوا ان يحركوا ساكنا مهما القمع والظلم والاستبداد ان يشنوا حربا على اسيادهم وبفضلهم تحررت الجزائر .اانتم كدالك سننتقم منكم اشد امنقام اما الجزار والدين الاسلامي والدفاع عن المسيمين لم تعد تنفع لاننا جربناها . انتم الخونة .
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محمد27 سبتمبر 2017, 11:34
والله لن نتخلى عن الصحراء الشرقية وعاصمتها تندوف مهما كلفنا من الثمن . احدثتم الجمهورية الصحراوية حاجزا امام استكمال الوحدة الترابية للمملكة . القافلة تسير والكلاب تتبح . لمادا لم تتطرقوا الى استقلال كردستان كاظالونيا استكتلاندا وغيرها . نحن الامة لها تاريخنا يا حاقد ليس مثل بعض الدول تتخلى عن جزء من اراضيها .اما نحن المغاربة فقضية الارض تعتبر من اقدس المقدسات نفضل ان نموتوا ولن نرى ارضنا تضييع .سياتي يوما ليس ببعيد سيصبح خطابك في الامم المتحدة يرتكز فقط عن الصحراء الشرقية . وكما يحلوا لكم ان تروا طرف الاخر يتدمر من الانقصال سيصيبكم كما تدين تدان ولكن الله اعماكم دائما القوم الظالمين متكبرين ولكن مصيرهم الموت والفناء والدمار بسبب اسلحتكم وصوارخكم تضنون اننا نخاف من اياهد السلاح ويده يرتجف من شدة الخوف ولم يستطيعوا ان يحركوا ساكنا مهما القمع والظلم والاستبداد ان يشنوا حربا على اسيادهم وبفضلهم تحررت الجزائر .اانتم كدالك سننتقم منكم اشد امنقام اما الجزار والدين الاسلامي والدفاع عن المسيمين لم تعد تنفع لاننا جربناها . انتم الخونة .رد