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وزير الاقتصاد والمالية يستعرض أمام مجلس الحكومة الإجراءات التحضيرية لشروع قانون المالية

  • 2 أكتوبر 2017

وزير الاقتصاد والمالية يستعرض أمام مجلس الحكومة الإجراءات التحضيرية لشروع قانون المالية

 

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