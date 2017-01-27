أعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الجمعة 27 يناير بالرباط، أن الدولة تتابع عن كثب ملف شركة تكرير البترول « لاسامير ».

وأعلن بوسعيد، في ندوة صحافية خصص لتقديم المؤشرات الماكرو-اقتصادية لسنة 2016، أنه « تم إنشاء فريق مكلف بمتابعة هذه القضية تحت إشراف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ».

وأبرز بوسعيد أنه مع ذلك فالدولة « لا تستطيع التدخل في ملف معروض على أنظار القضاء ».

وجمع القاضي المفوض لتصفية « لاسامير » كلا من (السانديك) والمراقبين من أجل التداول حول إطلاق مسار التصفية وسقف سعر البيع الذي يتعين تحديده.

وكان (السانديك) نقل، خلال جلسة 28 دجنبر 2016، طلبا موقعا من مكتب محاماة إيطالي يعبر فيه هذا الأخير عن اهتمام أحد زبائنه بشراء كامل مجموعة « لاسامير » ب31 مليار درهم.

وتم فتح مسطرة تصفية نهائية ل »لاسامير »، الشركة المغربية الوحيدة لتكرير البترول، مع إبقائها مشتغلة مؤقتا لمدة ستة أشهر.