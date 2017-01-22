في إطار تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030 ، وإسهاما في إرساء نموذج بيداغوجي جديد يسهم بحق في الارتقاء بجودة العلاقات التربوية والممارسات الصفية بالمؤسسات التعليمية، أطلقت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوزان ، مشروعا متكاملا في نسخته الأولى تحت عنوان – قافلة العلوم في الفترة الممتدة من يناير إلى غاية أبريل 2017 ، سعيا منها لتطوير النموذج البيداغوجي عبر إدماج تكنولوجيات تربوية محفزة ومشجعة على اهتمام أكثر بالعلوم في شقيها الفيزيائي والطبيعي، اعتمادا على التجريب والمناولة والتفكير الجماعي المشترك، لضمان مجال أرحب لغرس ثقافة الفضول العلمي وإذكاء روح المبادرة والبحث والابتكار و إعمال منهج البحث العلمي لدى الناشئة ، وما يتيحه هذا الأخير من فرص علمية مبنية على معطيات محسوسة قائمة على الملاحظة والمناولة والتجريب، للوصول إلى نتائج واستنتاجات واضحة ، كفيلة بسن القوانين ومعرفة الحقائق، وذلك من خلال اعتماد مراحل المنهج العلمي الثلاث:– مرحلة ملاحظة الظاهرة وإجراء التجريب ،- مرحلة وضع الفرضيات العلمية ؛- مرحلة التحقيق التجريبي أو تحقيق الفروض هذا وسيتخلل قافلة العلوم بوزان برنامج غني من الفقرات والمواضيع تشمل مختبرا متنقلا

يتضمن المختبر المتنقل الذي سيزور جميع مؤسسات التعليم الابتدائي بالإقليم و البالغ عددها 88 مؤسسة، عدة مخبرية ومعدات تجريبية، تهم مجالات العلوم و منها علوم الفيزياء و الكيمياء و علوم الحياة والأرض، ذات الصلة بالمقررات الدراسية بالسلك الابتدائي ، والذي اشرف على إعداده فريق مكون من أطر المديرية الإقليمية بتعاون مع المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية بوزان و جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض و جمعية نور للكهربائيين المعتمدين بوزان والفرع الإقليمي للجمعية المغربية لأطر التوجيه و التخطيط التربوي وجمعية ابن الهيثم للفيزياء و الكيمياء بإقليم وزان.

المختبر سيتيح الفرصة لتلاميذ المستويين الخامس و السادس ابتدائي لإنجاز بعض التجارب العلمية ذات الصلة بمقرراتهم الدراسية، كما سيتم تنظيم ورشات موضوعاتية لفائدة التلاميذ تهم بعض المجالات، نذكر منها على سبيل المثال: ورشة الميكانيك ، ورشة الإلكترونيك والكهرباء، ورشة الكيمياء، ورشة علوم الحياة والأرض و ورشة الإعلاميات (تجارب علمية باعتماد الإعلاميات) و ورشة البيئة ( التدوير، معالجة المياه العادمة….