وزارة الوظيفة تعلن موعد العودة إلى الساعة القانونية بالمغرب

العلم الإلكترونية

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أنه ستتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 29 أكتوبر 2017.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 هجرية الموافق لـ 28 شتنبر 2013 بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل2012) بتغيير الساعة القانونية للمملكة.