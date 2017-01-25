وزارة الوردي تؤكد مجانية خدمات تشخيص وعلاج داء السل في جميع المؤسسات التابعة لها

أكدت وزارة الصحة، الأربعاء 25 يناير، أن البرنامج الوطني لمحاربة داء السل يرتكز على مبدأ الولوج المجاني لخدمات التشخيص والعلاج لجميع المرضى المصابين بهذا الداء في جميع المؤسسات التابعة لها.

وأوضح بلاغ للوزارة، على إثر نشر بعض المنابر الصحفية لخبر يتعلق بأداء الأجرة عن خدمات التكفل الطبي بداء السل، أن المرضى المصابين بداء السل بمختلف أشكاله، والذين لا يستفيدون من نظام للتغطية عن المرض، يتلقون خدمات التشخيص والعلاج والتتبع بالمجان في جميع المستشفيات والمصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة، كما ينص على ذلك قرار وزير الصحة رقم 05-2284 الصادر في نونبر 2005 ، بتحديد قائمة الأمراض المعفاة من أداء الأجرة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها المستشفيات والمصالح التابعة لوزارة الصحة.