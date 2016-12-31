بعدما روجت له من مجموعة من الصفحات على المواقع الاجتماعية وقدمته كعلاج فعال لفيروس الإيدز وداء السرطان وأمراض أخرى مستعصية، حذر المركز الوطني للتسمم واليقظة الدوائية، حسب ما اوردته يومية ” اخبار اليوم” في عددها ليومه السبت، المواطنين من استعمال مستحضر (إم إم إس 2) المتداول بشكل كبير على “الفيسبوك” و”الواتساب” وعلى المواقع التجارية الإلكترونية.

وحذر المسؤولون باليقظة الدوائية تضيف اليومية، المواطنين من شراء مثل هذه الأدوية التي تروج عبر الانترنيت في غياب مراقبة وزارة الصحة، مؤكدين أن مثل هذه المستحضرات الغريبة قد تتسبب في أمراض خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الموت.