وزارة الصحة تتعبأ لتأمين التغطية الصحية المجانية لمشجعي الفريق الوطني خلال مباراته مع نظيره الإيفواري

العلم الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة أنها اتخذت عدة تدابير عملية وميدانية بهدف التكفل بالتغطية الصحية المجانية وإجراءات السلامة الوقائية، حماية لصحة مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مباراة الإياب، التي ستجمعه بنظيره الإيفواري بأبيدجان في 11 نونبر المقبل.

وأوضح بلاغ للوزارة أمس الثلاثاء أن هذه التدابير، التي تندرج في إطار تفعيل القرار الحكومي المعلن في 12 أكتوبر الجاري، والمتعلق بتسهيل سفر مشجعي الفريق الوطني الى أبيدجان، تشمل توفير تلقيحات ضد الحمى الصفراء، وضد التهاب السحايا، وتمكين المشجعين من دواء خاص بالوقاية من مرض الملاريا.

كما تشمل هذه التدابير تقديم النصائح والإرشادات المتعلقة بالوقاية من الإصابة بالأمراض التعفنية والسارية، مع توزيع مطويات إخبارية وتحسيسية.

وقامت وزارة الصحة، من أجل ذلك، بتوفير اللقاحات الضرورية والأدوية اللازمة بكميات وافية، كما عبأت عدة فرق طبية وتمريضية بمختلف جهات المملكة لتقديم هذه الخدمات مجانا لكافة مشجعي الفريق الوطني، الذين سيسافرون إلى مدينة أبيدجان.

وأكدت وزارة الصحة، في بلاغها، أنها ستعلن لاحقا عن لائحة أسماء وعناوين المؤسسات الصحية، التي ستخصص لهذا الغرض، وكذا تاريخ انطلاق عمليات التلقيح على الصعيد الوطني.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أنها سترسل إلى أبيدجان فريقا طبيا وتمريضيا مع الأدوية الأساسية وبعض المعدات الطبية، بغرض مرافقة جمهور المشجعين والاستجابة لحاجياتهم الصحية.