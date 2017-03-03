وزارة الشباب والرياضة تكشف حقيقة الحجز على ثمانية ملايير من حسابات الوزارة

• العلم الالكترونية: متابعة

أكدت وزارة الشباب والرياضة أمس الخميس أن الحساب الخاص بالصندوق الوطني لتنمية الرياضة لايعرف في الوقت الراهن أي حجز يذكر، ويسير بشكل طبيعي بعدما عملت الوزارة في حينه وبتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية على تنفيذ مختلف الأحكام القطعية المتعلقة بالعقار الذي شيد فوقه الملعب الكبير لطنجة إلى حدود متم 2016.

وقالت الوزارة، في بيان توضيحي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، ردا على ما ورد في إحدى الجرائد الوطنية في مقال صحفي تحت عنوان “الحجز على ثمانية ملايير من حسابات الوزارة”، ادعى فيه صاحب المقال، استمرار الحجز على الصندوق الوطني لتنمية الرياضة من جراء حكم قضائي لتعويض متضررين من بناء الملعب الكبير لطنجة.

وأضاف ذات المصدر أن الوزارة تؤكد بالمناسبة، أن مختلف الأنشطة والبرامج المدعمة في إطار الصندوق المذكور تسير بشكل طبيعي ولا تعرف أي تعثر، حيث توصلت بالفعل، وقبل متم دجنبر 2016 ، جميع الجامعات الرياضية المغربية التي هي في وضعية قانونية المستوفية للشروط والأجراءات الجاري بها العمل، بالمنح المقرر لها برسم سنة 2016 ، وفق مقتضيات عقد الأهداف الموقعة في هذا الصدد مع كل من جامعة رياضية على حدة.