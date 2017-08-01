وزارة الشباب والرياضة تجنب منتخب كرة السلة من الانسحاب من كاس افريقيا

العلم الرياضي

أنقذت وزارة الشباب والرياضة المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة من تقديم اعتذار عن مشاركته في نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقبلة. وذلك بتوفير مبلغ يتراوح بين 150 و250مليون سنتيم لمساعدته على خوض هذه المسابقة الإفريقية.

وكان المنتخب المغربي للسلة، مهددا بعدم المشاركة في المنافسة الإفريقية، بسبب عدم توفر جامعة السلة على السيولة المالية اللازمة لإعداد المنتخب للتظاهرة الرياضية القادمة، حسب ما أكده مصدر مسؤول داخل جامعة كرة السلة، موضحا أن الجامعة لا تتوفر على سيولة مالية ولا مستشهرين لمساعدة المنتخب ماليا وأن وزارة الشباب والرياضة لم تفرج بعد عن منحة السنتين الماضيتين.

وكشفت نفس المصادر أن وزارة الشباب والرياضة ستكلف أحد مسؤوليها لإشراف على المبلغ المالي المقدم للمنتخب المغربي لكرة السلة، وسيكون مطالب بفواتير توضح أين صرف المبلغ المقدم من الوزارة.

يشار أن قرعة كاس أمم إفريقيا لكرة السلة المنظمة بشكل مشترك في السينغال وتونس، قد أوقعت المنتخب المغربي رفقة انغولا، إفريقيا الوسطى واوغندا.