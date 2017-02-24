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وزارة السكنى وسياسة المدينة تخرج عن صمتها وتوضح بشأن سقوط منزل على قاطنيه بمراكش

وزارة السكنى وسياسة المدينة تخرج عن صمتها وتوضح بشأن سقوط منزل على قاطنيه بمراكش

وزارة السكنى وسياسة المدينة تخرج عن صمتها وتوضح بشأن سقوط منزل على قاطنيه بمراكش

  • العلم: مراكش – نجاة الناصري
بعد سقوط منزل بمراكش  على قاطنيه وزارة السكنى وسياسة المدينة تخرج عن صمتها وتوضح الأمر في بلاغ لها “حيت  رجحت أن  يكون حادث الانهيار الجزئي للمنزل ناتجا عن عدم احترام المواصفات التقنية في البناء معلنا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات في هذا الصدد”.

وقالت الوزارة في بلاغها، “انه على اثر الانهيار الجزئي المفاجئ للمنزل، الذي تسبب في وفاة ثلاث أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خفيفة ، انتقلت إلى عين المكان لجنة مكونة من مختلف المصالح المختصة تحت رئاسة والي جهة مراكش اسفي، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة والاستعجالية في هذا الشأن. 

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وأضاف البلاغ أن هذه اللجنة قامت بإجراء بحث في الموضوع حيث تبين أن المنزل المنهار جزئيا لا يوجد ضمن لائحة المنازل موضوع برنامج المنازل الآيلة للسقوط بسيدي يوسف بن علي الشطر الثاني ولم يسبق لساكنته أن وضعت أية شكاية لدى السلطات المحلية أو المصالح المختصة.

وخلصت اللجنة الى أن المنزل بني سنة 1962 بالاسمنت المسلح ومن المرجح أن تكون أسباب الانهيار راجعة إلى عدم احترام المواصفات التقنية في البناء.

وأكدت”  أنه بناء على هذا البحث، تقرر إجراء خبرة أولية من طرف مكتب الدراسات مختص لهذا المنزل والمنازل المجاورة كإجراء احترازي ووقائي، واستصدار قرارات الإفراغ والهدم من طرف المصالح الجماعية المختصة بصفة مستعجلة وإتمام عملية الهدم من طرف الشركة المختصة ثم اتخاذ  الإجراءات اللازمة عند إجراء الخبرة بخصوص هذا المنزل وكذلك المنازل “المجاورة درءا لكل أخطار يمكن أن تحصل في محيطه.

وزارة السكنى وسياسة المدينة تخرج عن صمتها وتوضح بشأن سقوط منزل على قاطنيه بمراكش

وزارة السكنى وسياسة المدينة تخرج عن صمتها وتوضح بشأن سقوط منزل على قاطنيه بمراكش

 
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