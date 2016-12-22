نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تسجيل أية وفاة لطفل بمنطقة إملشيل جراء موجة البرد.

جاء هذا النفي، في بلاغ للوزارة، ردا على نشر جريدة (المساء) في عددها 3168 ليوم غد الجمعة (23 دجنبر 2016)، على صفحتها الأولى، مقالا تحت عنوان “تحذيرات من مأساة إنسانية بعد محاصرة الثلوج لعشرات القرى والمداشر”، تضمن صورة لرجل يحمل جثة طفل قدمت، بشكل مغلوط، على أنها لأحد سكان منطقة إملشيل بإقليم ميدلت.

وأكدت الوزارة أن “الصورة المتداولة لا تمت بصلة للمغرب، وأنه قد جرى تداولها سنة 2015 من طرف وسائل إعلام عربية حيث وثقت آنذاك لمعاناة مواطنين بسوريا جراء سوء الأحوال الجوية”.