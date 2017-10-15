وزارة الداخلية تمنع وقفة احتجاجية أمام السجن المحلي بالحسيمة

* العلم: الحسيمة

على إثر المنع الذي طال وقفة إحتجاجية بالحسيمة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب أمام السجن المدني بمدينة الحسيمة والتي كان مقررا تنظيمها يوم الاحد 15 أكتوبر 2017 على الساعة 11 صباحا امام السجن المدني، من أجل المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب وإنقاذ حياة المضربين عن الطعام منهم فاننا:

– نستنكر هذا المنع الذي لا يستند إلى اي اساس قانوني أو دستوري والذي يعكس التراجع الخطير على مستوى كافة مجالات حقوق الإنسان ويجسد عمليا حالة الاستثناء التي تعيشها المنطقة.

– ندين المقاربة الأمنية التي تنتهجها الدولة في تعاطيها مع الحراك بالريف وباقي جهات الوطن.