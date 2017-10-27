وزارة الداخلية تمنع المظاهرات بالحسيمة عشية يوم ذكرى محسن فكري

العلم الإلكترونية: الحسيمة – فكري ولد علي

قررت السلطات الإقليمية بالحسيمة منع كل المظاهرات بالأماكن العمومية يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، وذلك في أعقاب نداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر.

وأوضح بلاغ لعمالة إقليم الحسيمة أن نداءات من مصادر مجهولة وأخرى من خارج الإقليم تواترت، خلال الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو عموم المواطنين إلى المشاركة في مظاهرات يومي 27 و28 أكتوبر.

وأضاف البلاغ أن هذه الدعوات التي لم تحترم المساطر القانونية المعمول بها، تأتي بعد عودة الأمن والطمأنينة إلى الإقليم، حيث أن الرأي العام يتتبع بارتياح تقدم الأوراش التنموية المفتوحة، وما خلفته من تفاعل إيجابي من طرف ساكنة الإقليم.

وخلص البلاغ إلى أن السلطات الإقليمية بالحسيمة قررت منع كل المظاهرات بالأماكن العمومية يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، وذلك اعتبارا لكون مثل هذه الدعوات تخلق جوا من التوتر، الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على مصالح المواطنين وعلى الأمن العام.