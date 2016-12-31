أعلنت وزارة الثقافة عن دعم 68 مشروعا ثقافيا وفنيا في قطاع المسرح بغلاف مالي قدره 8 ملايين و208 الف درهم وذلك برسم الدورة الأولى من 2017.

وأفادت الوزارة في بلاغ أن اللجنة المختصة قررت، بعد دراسة مشاريع قطاع المسرح المرشحة، والتي بلغ عددها 179 مشـروعا، دعم 68 مشروعا، أي بنسبة حوالي 38% من المشاريع المرشحة، بغلاف مالي قدره 8 208 000 درهم، دون احتساب مشاريع الإنتاج والترويج المسرحي التي يحدد مبلغ دعمها بعد معاينتها من طرف اللجنة.

وتتوزع المشاريع المختارة بين توطين الفرق المسرحية بالفضاءات المسرحية (17 مشروعا)، الإنتاج والترويج المسرحي (22 مشروعا)، تنظيم والمشاركة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية (12 مشـروعا)، الإقامات الفنية وورشات التكوين (11 مشروعا) ثم مسرح وفنون الشارع (6 مشاريع).

وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية المرصودة لقطاع المسـرح برسم سنة 2017 في دورتيها تبلغ 15 مليون درهم.

وتكونت اللجنة المكلفة باختيار المشاريع، التي ترأسها الفنان حميد الزوغي، من نورة الصقلي، بشرى إجورك، رتيبة ركلمة، الحسن النفالي، بوبو محمد، فردوس عبد اللطيف، الحسين بنحدو، عبد الجبار خمران، فريد ركراكي وسعيد آيت باجا.