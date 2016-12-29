أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الثاني لعام 1438 هـ هو بعد غد السبت 31 دجنبر 2016 م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول 1438هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ربيع الأول 1438هـ الموافق لـ 29 دجنبر 2016، فلم يثبت لديها رؤيته.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة …

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الثاني لعام 1438 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ربيع الأول 1438 هـ موافق 29 دجنبر 2016 م، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسحلة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه فإن شهر ربيع الأول، يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الثاني هو يوم السبت 31 دجنبر 2016 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باليمن والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة بالخير والبشر، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء. إنه سميع مجيب”.