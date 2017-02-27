وزارة الأوقاف: فاتح جمادى الثانية 1438 هو يوم غد الثلاثاء

• العلم الالكترونية: ووكالات

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جمادى الثانية لعام 1438 هـ هو يوم غد الثلاثاء 28 فبراير 2017 م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر جمادى الثانية لعام 1438هـ، بعد مغرب يوم الاثنين 29 جمادى الأولى 1438هـ الموافق لـ 27 فبراير 2017م، فثبتت لديها رؤيته ثبوتا شرعيا.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة: