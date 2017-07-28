ورشة عمل حول التعاون جنوب – جنوب للعمل المناخي والتنمية المستدامة

العلم: شعيب. ل

انطلقت يوم الأربعاء الماضي، ورشة عمل متعلقة بتعزيز التعاون جنوب – جنوب للعمل المناخي والتنمية المستدامة، والمنظمة بشراكة بين الوزارة المعنية وسكرتارية اتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وشبكة مراكز التميز.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار التحضير للدورة 23 لمؤتمر الأطراف حول المناخ COP23، حيث سيتم تنظيم اجتماع موسع للتعاون جنوب – جنوب.

ويهدف هذا اللقاء، حسب المنظمين، إلى عرض وتقديم أنشطة التعاون الحالية في مجال التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وتحديد مجالات التعاون الممكنة والخاصة بمكافحة تغير المناخ على مستوى القارة الإفريقية، واستكشاف المبادرات الممكنة لتعزيز هذا التعاون.

وشارك في هذه التظاهرة خبراء ومختصين ومهتمين من مستوى عالي يمثلون 18 بلدا ناميا، حيث تم تنظيم الأشغال في إطار جلسات موضوعاتية وموائد مستديرة، تهم بالخصوص التعاون التقني والتكنولوجي، وتعبئة الموارد المالية، والشفافية في ما يخص تغير المناخ.

وقالت نزهة الوفي كاتبة الدولة في التنمية المستدامة، أن التعاون جنوب – جنوب ليس حديث العهد حيث كان يهم الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بشكل مكثف ولكنه الآن بات من الضروري أن يشمل مجالات تلتئم حولها المجموعة الدولية كظاهرة تغير المناخ ورهانات المساهمة في بلوغ أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة وتنزيل مقتضيات اتفاق باريس حول المناخ لا سيما الالتزامات المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنيا، وأن المغرب قام بالعمل إلى جانب رئاسة الاتحاد الأفريقي على تنفيذ إعلان قمة العمل الأفريقية بما في ذلك على مستوى التنسيق ورصد المبادرات ذات الأولوية في مجال مكافحة آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة، وذلك من خلال ثلاث لجان إقليمية أو شبه إقليمية تم خلقها لهذا الغرض وهي: اللجنة الإقليمية للساحل، اللجنة الإقليمية لحوض الكونغو ولجنة الدول الجزرية ، وأن المغرب يقوم بنشاط مكثف في المشاريع المخصصة لأفريقيا كما هو شأن مبادرة “تكيف الزراعة في أفريقيا” ومبادرة “الماء من أجل أفريقيا”، إضافة إلى انخراطه التام في المبادرات الأفريقية التي تهم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتكيف.

وأشارت الوفي إلى أن المغرب قام بإنشاء مركز للكفاءات في مجال التغير المناخي الذي سيقوم، علاوة على إدماج القدرات الوطنية وتأهيلها، بمهمة تنشيط شبكة أفريقية من الخبرات المتعلقة بقضايا المناخ، وأن الهدف من اللقاء المنظم يهم بالأساس تقديم أنشطة التعاون القائمة في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة وتبادل الخبرات، وتحديد مجالات التعاون بين دول الجنوب الممكن تحسينها من أجل التقليص من الانبعاثات والتأقلم مع تغير المناخ والبحث عن المبادرات الفعالة لتقوية التعاون، بالإضافة إلى مناقشة المراحل القادمة بخصوص التحضير لمؤتمر الأطراف كوب 23.