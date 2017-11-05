ورززات: التلميذ المشتبه في اعتداءه على استاذ سيتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة

العلم الإلكترونية

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أنه تم الاحتفاظ بالتلميذ القاصر المشتبه في تعريضه لأستاذ بإحدى المؤسسات التعليمية بورزازات لاعتداء، لدى مصالح الشرطة القضائية لإجراء البحث معه، وأنه سيتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا في حقه فور انتهاء البحث.

وأضاف الوكيل العام للملك، في بلاغ، أنه ” على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو يظهر من خلاله تعرض أستاذ التعليم بإحدى المؤسسات التعليمية بورزازات لاعتداء بالعنف من طرف أحد التلاميذ داخل فصل الدراسة، بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث مستعجل في الموضوع، وقد أسفرت التحريات عن إيقاف الشخص المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بتلميذ قاصر يبلغ عمره 17 سنة تم الاحتفاظ به لدى مصالح الشرطة القضائية لإجراء البحث معه، وسيتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا في حقه فور انتهاء البحث”.