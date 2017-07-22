وجبة فاسدة ترسل أكثر من 100 عنصر بفرقة “البلير” العسكرية إلى المستشفى

العلم الإلكترونية

أصيب عشرات من عناصر اللواء الخفيف للتدخل السريع التابع للقوات المسلحة الملكية المغربية بتسمم عجل بنقلهم إلى المستشفى العسكري بمدينة العيون، بعد تناولهم وجبة الغذاء أمس الجمعة.

فقد ظهرت مجموعة من علامات التسمم الغذائي على العناصر المعروفة اختصارا بـ”البلير”، كالقيئ وارتفاع درجة الحرارة، والإسهال الحاد، مما استوجب استنفارا كبيرا داخل ثكنة العيون.

تجاوز المصابين بالتسمم 100 عنصر من اللواء الخفيف، والذين تناولوا وجبة الغذاء أمس الجمعة بإحدى الثكنات، قبل أن يصابوا بتسمم جماعي، نقلوا إثره إلى المستشفى العسكري بمدينة العيون، حيث تلقوا العلاجات، كل حسب حالته الصحية.

كشفت الضابطة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة العيون، ومحققي الدرك الحربي، أنهم فتحوا تحقيقا حول التسمم الجماعي الذي أصاب أفراد القوات المسلحة، قصد الوقوف على أسباب وحيثيات الحادث.