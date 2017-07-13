والد الأخ عبد الله البقالي الفقيه الصادق محمد البقالي في ذمة الله
- العلم الإلكترونية
علمت جريدة “العلم الإلكترونية”، قبل قليل، من مصدر موثوق بنبأ وفاة المشمول بعفو الله ورضوانه، الفقيه الصادق محمد البقالي، والد الزميل عبد الله البقالي، مدير نشر جريدة العلم، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ونائب رئيس اتحاد الإعلاميين العرب.
والفقيد من مواليد سنة 1924 بمدينة العرائش، حيث قضى حياته فقيها وباحثا مشهودا له بالزهد والورع والصلاح ودماثة الخُلق. وقد وافته المنية على إثر وعكة صحية ألمت به ولم تمهله طويلا حتى لقي ربه آمنا مطمئنا.
وقد خلفت وفاة المرحوم الحاج الصادق محمد، أثرا بالغا في نفوس ذويه ومعارفه ومحيطه، الذين استقبلوا هذا الخطب الجلل بقلوب مؤمنة بقضاء الله الذي لا راد له، عزاؤهم في ذلك صلاح الراحل وسيرته العطرة مع الله والعباد، الذين يشهدون له في الدنيا والآخرة بالإيمان والتقوى.
وهي مناسبة أليمة نبتهل فيها للعلي جلت قدرته، أن يتقبل الفقيد الفقيه في من عنده من الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.
كما نتوجه بصادق العزاء وخالص المواساة لزوجته السيدة الفاضلة الحاجة خديجة، وبناته الفاضلات الحاجة زوهرة والحاجة فاطمة والحاجة هبة والحاجة مليكة. وأبنائه البررة مشيش وعبد الله وعبد اللطيف، سائلين العلي القدير أن يلهمهم وسائر أهل المرحوم وذويه، جميل الصبر والسلوان.
إنَّا لله وإنا إليه راجعون
4 تعليقات
محمد اسموني ـ أبي الجعد13 يوليو 2017, 22:42
إنا لله و إنا إليه راجعونرد
لقد تلقينا ببالغ الأسى هذا النبأ المفجع في قلوب المتحابين في الله . و إنا نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته مع المنعم عليهم من الأنبياء و الصديقين و الشهداء ، في مقعد صدق عند المليك المقتدر ، و أن يسكنه فسيح جناته ، و أن يشمله الله بعفوه و مغفرته و يُحِلَّ عليه رضوانه .. كما أسأل الله أن يلهم كل أفراد أسرته و عائلته موفور الصبر و السلوان ، و أن يمتعهم الله بالرضا الذي يُتيبُهم به الإيمان بقضاء الله و قدره .
عبدالله14 يوليو 2017, 00:26
أصدق التعازي للأخ عبدالله والدعوات بالرحمة والغفران للفقيدرد
بوعسرية بوسلهام@عبدالله14 يوليو 2017, 13:18
انا لله وانا اليه راجعون:رد
اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعده من عذاب القبر ( ومن عذاب النار )
عظم الله أجركم : كل نفس دائبة الموت
امضاء: بوعسرية بوسلهام رئيس فدرالية وداديات العمال والتجار المغاربة بهولندا
بوعسرية. بوسلهام14 يوليو 2017, 16:22
تعزية للمرحوم والد الاخ عبد الله البقاليرد
كل نفس دائرة الموت ، عظم الله أجركم بوفاة والدكم ، انا لله وانا اليه راجعون.
اللهم اغفر له وارحمه وأعنه عنه ،واكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بالماء الثلج والبرد ، ونقه الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارا من داره ، وأهلا خيرا أهله ، وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعده من عذاب القبر ( ومن عذاب النار )
من: بوعسرية بوسلهام رئيس فدرالية وداديات العمال والتجار المغاربة بهولندا.