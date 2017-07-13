والد الأخ عبد الله البقالي الفقيه الصادق محمد البقالي في ذمة الله

العلم الإلكترونية

علمت جريدة “العلم الإلكترونية”، قبل قليل، من مصدر موثوق بنبأ وفاة المشمول بعفو الله ورضوانه، الفقيه الصادق محمد البقالي، والد الزميل عبد الله البقالي، مدير نشر جريدة العلم، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ونائب رئيس اتحاد الإعلاميين العرب.

والفقيد من مواليد سنة 1924 بمدينة العرائش، حيث قضى حياته فقيها وباحثا مشهودا له بالزهد والورع والصلاح ودماثة الخُلق. وقد وافته المنية على إثر وعكة صحية ألمت به ولم تمهله طويلا حتى لقي ربه آمنا مطمئنا.

وقد خلفت وفاة المرحوم الحاج الصادق محمد، أثرا بالغا في نفوس ذويه ومعارفه ومحيطه، الذين استقبلوا هذا الخطب الجلل بقلوب مؤمنة بقضاء الله الذي لا راد له، عزاؤهم في ذلك صلاح الراحل وسيرته العطرة مع الله والعباد، الذين يشهدون له في الدنيا والآخرة بالإيمان والتقوى.

وهي مناسبة أليمة نبتهل فيها للعلي جلت قدرته، أن يتقبل الفقيد الفقيه في من عنده من الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.

كما نتوجه بصادق العزاء وخالص المواساة لزوجته السيدة الفاضلة الحاجة خديجة، وبناته الفاضلات الحاجة زوهرة والحاجة فاطمة والحاجة هبة والحاجة مليكة. وأبنائه البررة مشيش وعبد الله وعبد اللطيف، سائلين العلي القدير أن يلهمهم وسائر أهل المرحوم وذويه، جميل الصبر والسلوان.

إنَّا لله وإنا إليه راجعون