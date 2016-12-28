تم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصورة جمعت الفنان وائل جسار مع أحد المعجبين في المغرب وظهر فيها وهو يحمل علم جبهة ” البوليساريو” الانفصالية وهو ما اعتبره البعض إساءة من جسار إلى الشعب المغربي.

إلا أنّ جسار سارع إلى تدارك الأمر ونشر فيديو على حسابه عبر “فايسبوك” بعنوان “توضيح للشعب المغربي الحبيب”، إذ قال فيه: “الصورة قديمة وليس لدي إلمام بنوعية العلم”، مشيراً إلى أنه يحترم “أعلام كل الدول العربية من المغرب إلى تونس إلى الجزائر إلى مصر وليبيا ولبنان والأردن وسوريا وأي بلد عربي”، وتابع: “أنا أفتخر أن أحمل أي علم ينتمي للبلد الذي أزوره”. وأوضح أنّ شاباً أتى إليه وطلب أن يلتقط معه صورة مع هذا العلم بدون ان يكون على علم بنوعية هذا العلم وإلى ماذا يرمز”. وختم بالقول: “أتمنى أن لا يفهمني أحد في شكل خاطئ”.