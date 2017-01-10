احتلَّت الُهتافات التي قامت بها الجماهير المغربية بإسم حكيم زياش، خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الفنلندي، حيزا ومساحة كبيرة داخل اهتمامات وسائل الإعلام الهولندية، إذ تعكف هذه الأخيرة على مُتابعة “قضية” استبعاد اللاعب من كأس أمم إفريقيا 2017 أولا بأول.

وتناولت صحيفة “فوتبول إنترناسيونال” صيحات الأنصار الذين حضروا لملعب “طحنون بن محمد” وصُراخهم بإسم زياش، كخطوة احتجاجية على قرار المدرب الفرنسي، هيرفي رونار، بإقصاء نجم أياكس أمستردام من اللائحة المشاركة في “الكان”.

وقال المنبر الإعلامي المذكور، إن “أسود الأطلس” أخفقوا في صنع المحاولات الهجومية التي تكفل لهم تهديد مرمى المنتخب الفنلندي، لافتا في ذات الآن إلى موجة الإصابات التي حضرت بفَصْلٍ جديد في اللقاء، بإصابة يوسف النصيري، مهاجم ملقا الإسباني.

كما سارت صحيفة “فوتبول زون” على ذات منوال مواطنتها، حيث سلّطت الضوء على ما تحركت به أفواه الجماهير المغربية الحاضرة بملعب “طحنون” الإماراتي، قائلة إن “الأداء المتواضع للمنتخب أمام فنلندا أدى إلى استياء الأنصار ودفعهم إلى الهُتاف بإسم زياش”.

ولازالت قضية زياش تُسيل المزيد من الحبر والمداد، مُخلِّفة انتقادات لاذعة في صفوف الشارع الرياضي المغربي، الذي بدا مُستغربا إزاء استبعاد صاحب 23 سنة من “الكان”.

عن elbotola.com