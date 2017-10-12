هورست كوهلر بالمنطقة الأسبوع الـمقبل لإحياء مسار الـمفاوضات:

الدعم الدولي المتواصل للموقف المغربي يربك حسابات الانفصاليين وهلال يقصف الجزائر

العلم: رشيد زمهوط

أكدت مصادر متطابقة أن السيد هورست كوهلر المبعوث الشخصي للامين العام الاممي أنطونيو غيتريس سيشرع على الارجح منتصف الشهر الجاري في جولة الى المنطقة هي الاولى من نوعها بعد تنصيبه في مهمته قبل شهر.

ذات المصادر أبرزت أن المبعوث الاممي سيستجمع خلال جولته بالمنطقة معطيات كفيلة بتأثيث التقرير الذي سيقدمه في الرابع و العشرين من الشهر الجاري أمام أعضاء مجلس الامن الذي سيجري مشاورات في جلسة مغلقة حول مستجدات و آفاق الحل السياسي لملف النزاع المفتعل.

وكان هورست كوهلر قد إلتقى بنيويورك بايعاز من رئيسه المباشر غيتريس مشاورات ثنائية مع الأطراف الفاعلة بملف الصحراء المغربية، وجس مستوى تجاوبها مع اطلاق جولة جديدة من المفاوضات قبل شهر ابريل من السنة المقبلة موعد مناقشة مجلس الامن لمصير مهمة المينورسو.

في غضون ذلك نشطت بالمنطقة التحركات و المواقف الدبلوماسية للتحضير لجولة كوهلر ووضعها في الاطار الصحيح للانتذاب الأممي الذي ينظم مهام الوسيط الاممي.

معطيات غير مؤكدة تفيد حدوث اتصالات بين مكتب الوسيط الاممي ومصالح وزارة الخارجية لدراسة امكانية برمجة زيارة خاطفة للمبعوث الاممي لمدينة العيون عاصمة الاقاليم الجنوبية المسترجعة.

الممثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحدة السفير عمر هلال أعرب أول أمس الثلاثاء بنيويورك، عن أسف المملكة المغربية العميق لكون التزامها من أجل التفاوض بحسن نية، يقابل من طرف الجزائر بالتعنت وتوظيف حركة انفصالية، مهددة بذلك حظوظ نجاح المسلسل السياسي، مشيرا الى أن ” الجزائر هي المسؤول الرئيسي عن إجهاض جهود السلام التي بذلت حتى الآن”

عمر هلال أكد أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن الجزائر تسببت في فشل الحل الافريقي من خلال خطيئة قبول كيان غير دولتي داخل منظمة الوحدة الافريقية سنة 1984 مشددا على أن الجارة الشرقية للمملكة ” تواصل الاعتراض على إحصاء ساكنة مخيمات تندوف ” خشية اكتشاف المجتمع الدولي لمزايداتها بعددهم الذي يتم تضخيمه بشكل كبير قصد الإيحاء بأن ما يدعى “شعبا”، يعيش في المخيمات، وهي التي لا يقيم فيها حاليا سوى أقل 30 ألف شخص.

الدبلوماسي المغربي أبرز بصيغة الجزم و التحدي أن تسوية قضية الصحراء ستكون مع الجزائر أو لن تكون أبدا.

في غضون ذلك يواصل المشروع الانفصالي اللقيط حصد المزيد من الانتكاسات الدبلوماسية في المحافل الدولية في وقت تتفجر تباعا خلافات و انشقاقات حادة وسط قيادة البوليساريو الانفصالية بمخيم الرابوني ..

الممثل الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الامم المتحدة السفير إيغناس غاتا مافيتا أكد بداية الاسبوع بالأمم المتحدة، دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها “الإطار الوحيد لحل توافقي” للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

دول الخليج عبرت باجماع مكوناتها أيضا بنفس المنبر الاممي عن دعمها لمغربية الصحراء و دعت الى إلى إحترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية لتنضاف الى ما لا يقل عن تسع دول افريقية جددت بنفس المناسبة عن تاييدها لمقترح الحكم الذاتي المغرب ومطالبتها باجراء احصاء عاجل لساكنة المخيمات.

بمخيمات تندوف تحدثت مصادر مطلعة عن تنامي أصداء صراعات عاصفة بين تيارات متناحرة داخل قيادة البوليساريو بسبب خلافات في تقدير مسؤولية الجبهة الانفصالية في تدبير ملف الكركرات و توالي حلقات مسلسل النكوص للمشروع الانفصالي في ظل قيادة الرابوني التي فشلت في تجميع كلمة الفصائل المتحكمة في الجبهة على هدف ومخطط موحد.