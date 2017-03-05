هل يستطيع عمدة الدار البيضاء نزع اللوحات الإشهارية غير القانونية.. وما هي الإجراءات التي سيتخذها؟؟؟؟

العلم: البيضاء – رضوان

تعيش الجماعة الحضرية للدار البيضاء أزمة مالية من شأنها أن توقف السير العالي للجماعة، والسبب الرئيسي في هذه الأزمة هو أن الجماعة لم تستطع إلى حدود اليوم من استخلاص الباقي استخلاصه،أي بعد مرور أزيد من سنة على تدبير الشأن المحلي بالدار البيضاء لازالت المدينة تعيش نفش المشاكل التي تخبطت فيها سابقا.

فكيف يعقل أن يعلن عمدة المدينة بأن الدار البيضاء تشهد فوضى لا مثيل لها، حيث أعلن بأن المئات من اللوحات الإشهارية غير قانونية أي نسبة 50% من اللوحات موضوعة بشكل غير قانوني، وأن أصحابها يثبتونها ليلا في غفلة من السلطات المحلية ومستشاري المقاطعات والجماعة على السواء.

السؤال المطروح لماذا لم تتدخل الجماعة وقت وضعها اليد على هذه الحالات،ولماذا لم تتخذ الإجراءات الإستعجالية لنزع هذه اللوحات وماذا تنتظر من أصحابها الذين لم يستجيبوا لتصريح العمدة.

وعلمنا بأن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء سيقدم على منح مكتب للدراسات للقيام بعملية إحصائية للوحات الإشهارية غير القانونية بمقابل مادي،بمعنى أن الجماعة ستخصص مبلغا ماليا لتسديد عمل مكتب الدراسات،بل أصبح الشغل الشاغل للجماعة هو تسديد تعويضات لمكاتب الدراسات،مما يدل على أن المسؤولين عن التدبير للشأن المحلي يفقدون الثقة في أطر الجماعة،أطر من مختلف التخصصات ويشهد لهم الجميع بكفاءاتهم تستغني عنهم الجماعة للقيام بنفس العمل الذي يقوم به مكتب الدراسات،وكان من الأجدر على رئيس الجماعة طرد هؤلاء الأطر والاقتصار على مكاتب الدراسات.

تناقض لا يمكن تفسيره إلا بشئ واحد هو أن هؤلاء المسؤولين إما أنهم يجهلون ضوابط الحكامة،أو يتجاهلونها،فالجماعة في حاجة إلى أموال طائلة من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع التي تنوي أو تدعي إنجازها في الأيام القادمة،وفي الوقت الذي يجب عليها تجنيد إمكانياتها من أجل استخلاص الباقي استخلاصه الذي لازال في ذمة العديد من المؤسسات التجارية الكبرى، أو بعض الأشخاص النافذين الذين يتحكمون في دواليب الجماعة.

لقد سبق لنا أن أثرنا موضوع اللوحات الإشهارية منذ زمن بعيد،ولم نجد الآذان الصاغية لفتح تحقيق في الموضوع، ومرت الأيام ويعلن رئيس الجماعة الحضرية بأن نسبة 50 في المائة من اللوحات الإشهارية غير قانونية، بمعنى أنه توصل إلى هذه النتيجة جد متأخر، لانعتقد ذلك بأن عدد من أعضاء مكتبه على علم بكل الاختلالات، لكنهم صامتين على ذلك لأغراض في نفس يعقوب، وسنوضحها في الملفات القادمة كما هو الشأن بالنسبة لشركة ليدك.

لماذا لم تقم الجماعة بنزع اللوحات الإشهارية خلال الأيام الأخيرة، هل هي خائفة من أصحابها، ولماذا لم تتدخل بشكل هجومي مستعينة بالسلطات المحلية بما أن ملكها تعرض لاحتلال من طرف أشخاص استغنوا من خلال هذه اللوحات الإشهارية، بل إن هذه اللوحات تستخدم بالإنارة العمومية، أي أصبحنا أمام خروقات كثيرة أبطالها شركات كبيرة معروفة.

متى سينطلق مكتب الدراسات أشغاله، علما بأن الجميع على علم بذلك، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الجماعة في حق المخالفين والمتجاوزين للقانون، وهل ستكون للعمدة الجرأة للإعلان عن إسم الشركات صاحبات اللوحات الإشهارية والإجراءات المتخذة في حقهم.